Iren emette green bond per 500 milioni, ordini per 4,7 miliardi

Iren ha emesso il quinto green bond della durata di 8 anni e mezzo, per complessivi 500 milioni di euro, che consente di rafforzare la struttura finanziaria del gruppo, migliorando gli indici di liquidità. "La provvista - spiega Iren - contribuisce al finanziamento e rifinanziamento di progetti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità definiti nel piano industriale". L'emissione si è conclusa con grande successo: ha ricevuto, infatti, ordini per oltre 4,7 miliardi, circa 10 volte l'ammontare offerto. Si conferma così - sottolinea l'azienda - il forte apprezzamento degli investitori istituzionali per la strategia di crescita sostenibile intrapresa dal gruppo, grazie a una domanda di elevata qualità, a un'ampia diversificazione geografica oltre che a una significativa partecipazione degli investitori socialmente responsabili.

I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 22 luglio 2032, pagano una cedola lorda annua pari al 3,875% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,514%.

"L'operazione appena conclusa - commenta Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo del Gruppo Iren -conferma l'efficacia della nostra strategia focalizzata su obiettivi di sostenibilità coniugati con la disciplina finanziaria. I fondi raccolti consentiranno, attraverso un ulteriore rafforzamento della struttura finanziaria, di mantenere una solida liquidità.

Potremo proseguire con determinazione verso gli impegni assunti nel Piano Industriale, che prevede sia sviluppo organico che opportunità M&A, destinati principalmente alla crescita nelle energie rinnovabili, a nuovi impianti di trattamento rifiuti per lo sviluppo dell'economia circolare e all'ammodernamento del sistema idrico integrato con positive ripercussioni nei territori serviti".



