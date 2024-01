I mercoledì dell'Accademia, l'attualità nella sala Mappamondi

L'attualità va in scena all'Accademia delle Scienze. Dal 17 gennaio tornano i Mercoledì dell'Accademia, l'appuntamento nato nel 1986 per avvicinare il grande pubblico.

Il primo incontro è con Gabriella Taddeo dell'Università di Torino sul tema "Come e perché i social e i media digitali oggi ci influenzano tanto: si può resistere alla persuasione digitale?" che analizzerà come gli ambienti digitali influenzano quotidianamente le nostre scelte pur nella nostra totale inconsapevolezza grazie a sofisticati algoritmi. Il ciclo si chiuderà il 15 maggio con l'incontro con Angelo Pichierri dal titolo "Dal triangolo industriale al modello Torino" che affronterà il tema di Torino alla ricerca della sua vocazione perduta.

Il 24 gennaio si parlerà degli effetti dell'intelligenza artificiale sul lavoro e l'occupazione con Pietro Terna; il 31 gennaio della cosmologia come laboratorio per una nuova fisica con Nicola Vittorio: il 7 febbraio il tema è il sacro nella società contemporanea, relatore Giovanni Filoramo; il 21 febbraio è in programma l'incontro 'Catalizziamo la sostenibilità con nuove molecole e materiali', relatrice Silvia Bordiga; il 28 febbraio si parla di 'Costituzione in crisi - costituzionalisti anch'essi in crisi?', relatore Gustavo Zagrebelsky; il 27 marzo l'incontro 'Quando a Torino non vi era ancora il Po', relatrice Maria Gabriella Forno; il 3 aprile 'Amori ed errori', relatore Andrea Iacona; l'8 maggio 'Marte: un pianeta solo in parte svelato dalle esplorazioni spaziali', relatore Roberto Compagnoni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA