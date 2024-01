Electra chiude round da 304 milioni nella ricarica elettrica

Electra, azienda specializzata nella ricarica ultraveloce per i veicoli elettrici, ha chiuso un round di finanziamento da 304 milioni di euro, il secondo più importante realizzato nel settore della ricarica elettrica in Europa. Questo aumento di capitale consentirà a Electra di portare avanti il suo piano per accelerare la transizione alla mobilità elettrica in Europa, installando 2.200 "hub supercharger" per un totale di 15.000 nuovi punti di ricarica ultraveloce nel continente entro il 2030.

A guidare il round di finanziamento è il fondo pensione olandese Pggm. Gli altri investitori: Bpifrance, attraverso il suo fondo Large Venture, Eurazeo, Rive Private Investment, il gruppo Sncf e Serena. Dalla sua fondazione nel 2021, Electra ha raccolto quasi 600 milioni di euro di capitale in 3 anni.

Anche l'Italia, in cui l'azienda opera dalla fine del 2022, sarà uno dei paesi a beneficiare di questo finanziamento; attualmente Electra ha inaugurato 5 stazioni di ricarica ultraveloce (Peschiera del Garda, Pisa, Portogruaro, Rondissone, Lonato del Garda), ma l'obiettivo è quello di costruire una rete capillare di infrastruttura per la mobilità elettrica e aprire oltre 3.000 punti di ricarica ultra veloce nel prossimo triennio.



