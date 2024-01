Domani il primo turno per eleggere il rettore del Politecnico

La comunità politecnica va alle urne per scegliere il nuovo rettore che succederà a Guido Saracco. Il primo turno si terrà domani 16 gennaio dalle 9 alle 18,30: saranno allestiti due seggi in corso Duca degli Abruzzi e uno al Castello del Valentino. Mai nessun rettore è stato eletto al primo turno ed è probabile che anche questa volta si debba aspettare le votazioni successive: la seconda è in agenda il 23 gennaio, mentre l 'eventuale terzo turno è il 30 gennaio.

I primi due turni sono a maggioranza qualificata: sarà eletto il candidato che ottiene un numero di voti maggiore del 50% dei voti equivalenti esprimibili. Il terzo è a maggioranza semplice. con il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Sono chiamate al voto circa duemila persone che rappresentano tutta la comunità politecnica: docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti negli organi di governo, ma il voto è ponderato.

I candidati che corrono per la poltrona di rettore sono Stefano Corgnati, Juan Carlos De Martin e Paolo Fino. Chi sarà eletto resterà in carica fino al 2030 . Stefano Corgnati, classe 1973, è docente di Fisica tecnica ambientale nel dipartimento di Energia ed è stato vicerettore alla Ricerca. In passato è anche stato sindaco di Livorno Ferraris (Vercelli).

Paolo Fino, 51 anni, è invece direttore del dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia. E' stato nominato dal Miur come esperto nazionale per il tema Spazio nei comitati a guida europei per il 7FP Horizon 2020.

Juan Carlos De Martin, nato a Cordoba nel 1966, è stato delegato del rettore per la Cultura e la Comunicazione ed è il curatore scientifico di Biennale Tecnologia. Ha insegnato alla Harvard University ed è stato ricercatore industriale presso la Texas Instruments.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA