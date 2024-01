Coesa, fatturato +30% trainato dal fotovoltaico industriale

Coesa, azienda torinese specializzata in progetti di transizione energetica per imprese, pubblica amministrazione e famiglie, chiude il 2023 con il miglior fatturato della sua storia. pari a32 milioni di euro.

Coesa, che è un'esco (Energy Service Company), ha visto crescere le commesse in diversi settori, con il fotovoltaico industriale che registra un +300% e un importante focus legato all'efficienza energetica dei Comuni. Ottime anche le prospettive nel terzo settore, con particolare riferimento a onlus e organizzazioni di volontariato, con le quali Coesa può vantare un portafoglio ordini superiore ai 10 milioni di euro.

"In Italia, così come in tutta l'Unione Europea, il dibattito sull'energia resta centrale per famiglie, enti e aziende. I temi dell'approvvigionamento e della definizione di un differente mix energetico sono strettamente connessi alle prospettive di sviluppo del'industria e coinvolgono inevitabilmente l'intero sistema Paese, e quindi anche la politica, nell'elaborazione di un piano pluriennale che sappia valorizzare le risorse di cui disponiamo" sottolinea Federico Sandrone, amministratore delegato e cofondatore di Coesa. "In questo scenario la transizione energetica verso le fonti rinnovabili- aggiunge - è un processo strategico e sono sempre di più le realtà che decidono di investire in energie green per dare maggiore solidità alla loro crescita".

Tra i molti progetti lanciati da Coesa nel 2023 anche quello del primo marketplace italiano di pannelli fotovoltaici usati, sviluppato con Politecnico di Torino, Unicredit e Fondazione Cottino. Un mercato che vale potenzialmente 20 miliardi di euro all'anno e che oggi è gestito in maniera "amatoriale" da pochi privati che vendono i vecchi pannelli sulle piattaforme online.



