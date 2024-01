Autostrada dei Fiori, due nuovi canali informativi su WhatsApp

L'Autostrada dei Fiori, concessionaria autostradale della A10 Savona - Ventimiglia (confine francese) e della A6 Torino - Savona, ha attivato due nuovi canali informativi su WhatsApp dedicati alle tratte autostradali in concessione. Si potranno ricevere in tempo reale informazioni e aggiornamenti utili sulla viabilità nelle tratte gestite in concessione dalla concessionaria. Ad esempio notizie sulla programmazione dei cantieri, eventuali incidenti e chiusure o riaperture di specifiche tratte.

Sulle mappe interattive accessibili dai link dei messaggi WhatsApp sono disponibili utili contenuti per i viaggiatori come la viabilità, le webcam, i prezzi dei carburanti nelle aree di servizio, le stazioni di ricarica elettrica.

Con l'apertura dei nuovi canali WhatsApp, verrà disattivato il servizio "Sms Informa".



