Asti, nel 2023 + 60% degli interventi 'Scudo' della Polizia

Sono aumentati del 34% gli arresti effettuati nel 2023 dalla Polizia di Stato di Asti. A fronte di una criminalità comunque in linea con il dato nazionale, il bilancio annuale della Questura di Asti evidenzia, rispetto all'anno precedente, +12% di persone controllate, +40% di ammonimenti emessi per violenza di genere, +185% di avvisi orali e +300% di Daspo urbani "E' stato un anno decisamente interessante - ha annotato il questore di Asti, Marina Di Donato, insediatasi nel luglio 2023 - Asti conferma la progressiva diminuzione dell'indice generale di delittuosità, che si assesta a meno 5% rispetto al precedente e a meno 18% rispetto al 2019". Rispetto ai dati nazionali stabili o in discesa nell'Astigiano i casi di maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale, ma su 201 denunce di lesioni, 63 hanno avuto come vittime una donna nel 2023. "Nel 2023 sono cresciuti del 60% i nostri interventi 'Scudo' rispetto al 2022 - ha aggiunto il Questore - c'è un esponenziale aumento per quanto riguarda le liti in famiglia (109 interventi nel 2022, 172 nel 2023)". Nel corso dell'anno sono state identificate 55.946 persone (34.815 Questura, 11.125 Polizia Stradale, 8.457 Polizia ferroviaria, 1.549 Polizia Postale), con la denuncia di 616 persone e l'arresto di 102 della sola Questura. Le chiamate pervenute alla Sala operativa della Questura astigiana sono state 11.677, con conseguenti 7.083 interventi. Raddoppia rispetto al 2022 il numero di Fogli di via obbligatori emessi (nel 2023 sono stati 24), mentre è quasi triplicato quello degli avvisi orali (39 nel 2023). In aumento rispetto al 2022 anche gli ammonimenti del Questore per contrasto a stalking (nel 2023 sono stati 6, 5 nel 2022). 10.492 i passaporti emessi nel 2023 dall'Ufficio astigiano preposto (+ 90% di attività rispetto al 2022). 7.255 i permessi di soggiorno rilasciati.



