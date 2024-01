Investita da un suv, una donna è morta nel Novarese

Una donna di 65 anni ieri sera è stata investita da un suv ed è morta, mentre attraversava la strada nel Novarese. Sono in corso verifiche da parte dei carabinieri per stabilire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto a Momo. La donna attorno alle 18 stava attraversando la strada in via Magistrini, l'arteria principale che attraversa il paese e porta a Novara e a Borgomanero, quando è stata investita da un Suv Ignis Suzuki. L'urto è stato violento e l'autista del veicolo, che si è fermato a prestare soccorso, era diretto verso Borgomanero. I sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della donna.

La 65enne, Teresa Gawlowsk, è di nazionalità polacca e risiedeva a Momo. Non è ancora stato deciso se nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.



