Travolge e uccide una donna, arrestato dopo l'alcoltest positivo

Un uomo che ieri sera nel Novarese ha travolto e ucciso una donna che attraversava la strada è stato arrestato per omicidio stradale dai carabinieri di Oleggio, dopo essere risultato positivo all'alcoltest. L'uomo, 59 anni e residente a Borgomanero, si trova ora ai domiciliari.

L'incidente era avvenuto ieri intorno alle 18 a Momo, un paese di circa 2.500 abitanti a poco più di 15 chilometri a nord di Novara. La donna investita, Dorota Teresa Gawlowsk 65 anni, è di origine polacca e risiede in paese. Stava attraversando a piedi via Magistrini, la strada principale che attraversa il paese e porta a sud verso Novara e a nord verso Borgomanero.

L'ha travolta un Suv, guidato da un uomo che si è fermato a soccorrerla e che dopo gli esiti dell'alcoltest ora è stato arrestato. Per la vittima i sanitari accorsi sul posto non hanno potuto altro che constatare il decesso.



