Segugio in box con escoriazioni e ferite, sequestrato

E' stata sequestrata dalle guardie zoofile Gepa, in località Cascina Tronchea a Lu-Cuccaro (Alessandria) Macchia, segugio maremmano pelo raso microchippato. Di proprietà di un 55enne di Parma, la cagnetta è stata ceduta senza alcuna documentazione - come fa sapere l'associazione in un comunicato stampa - a un residente di Mirabello, sempre in provincia di Alessandria, a pochi chilometri da Lu.

Durante il servizio di verifica effettuato dalle guardie in un terreno vicino alla cascina, sono stati individuati nove box a norma per misurazione, dove sono detenuti sei cani in apparente stato di buona nutrizione. Le ciotole di acqua però sono sporche; alcune ghiacciate; altre vuote. Su Macchia accertate dal veterinario Asl diverse escoriazioni e tumefazioni alle zampe anteriori e una ferita da morso di cinghiale, non recente ma non ancora guarita. Le unghie molto lunghe indicano poi mancanza di movimento fuori dal box: non essendo in grado di lavorare, non fa più attività venatoria. Alla richiesta di spiegazioni sull'amputazione di gran parte della coda, il monferrino afferma che sono tagliate a tutti i cani in tenera età.

L'animale è stato sequestrato e, in attesa di riscontro dalle autorità del luogo di provenienza, scatteranno sanzioni ed eventuale denuncia per maltrattamento. Chiesti anche la consegna degli atti e l'eventuale controllo sul benessere di altri cani presenti nell'abitazione del 55enne di Parma.



