Incendio in un appartamento a Biella, evacuate 15 famiglie

Un incendio è divampato stamani in un appartamento a Biella e per precauzione sono state evacuate quindici famiglie. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, insieme al 118 e alla polizia.

Il rogo è divampato intorno alle 11, in un palazzo nella zona centrale della città e sono intervenute subito due squadre dei vigili del fuoco. L'evacuazione è stata decisa in via precauzionale, per verificare la qualità dell'aria ai diversi piani dell'edificio. La cause sono in via di accertamento.





