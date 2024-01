Confesercenti, in Piemonte +900 milioni di consumi nel 2024

Nel 2024 in consumi in Piemonte cresceranno di 872 milioni di euro, oltre la metà (448 milioni) grazie al taglio del cuneo fiscale e alla rimodulazione delle aliquote Irpef: i due provvedimenti faranno scendere la pressione fiscale di mezzo punto, dal 42,2% al 41,7%, consentendo alle famiglie un margine di manovra leggermente più ampio sul fronte della spesa. L'incremento dei consumi si attesterà dunque sull1%: modesto, ma comunque doppio rispetto a quello che sarebbe stato senza queste misure. È la previsione dell'ufficio studi di Confesercenti Piemonte.

"Si tratta - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte - di un dato positivo, ma non sufficiente a farci uscire dalle difficoltà degli ultimi anni. Pur in rallentamento, l'inflazione lascia alle famiglie una pesante eredità su prezzi e tariffe. Per mantenere i livelli di spesa inoltre hanno risparmiato meno: il 6,2% del reddito disponibile, la quota più bassa degli ultimi 35 anni. L'esordio non entusiasmante dei saldi invernali dimostra che i consumatori piemontesi rimangono cauti. Per questo è necessario che i benefici fiscali, per ora limitati al 2024, siano non solo confermati, ma anche ampliati nel 2025.Auspichiamo poi la detassazione degli aumenti retributivi: darebbe una mano alla contrattazione e permetterebbe alle famiglie di recuperare più velocemente e più ampiamente il potere d'acquisto perso".

Secondo le simulazioni Confesercenti-Cer, con una conferma degli interventi su cuneo e aliquote nel 2025, la spesa delle famiglie aumenterebbe dello 0,7%: permetterebbe di ritornare al livello dei consumi di prima della grande crisi del 2007-2008.

Senza invece l'incremento dei consumi non supererebbe lo 0,2%.

"Provvedimenti di rilancio dei consumi - aggiunge Banchieri - sono indispensabili anche per sostenere le piccole imprese del commercio: anche nel 2023 in Piemonte è stato negativo il saldo fra aperture e chiusure per gli esercizi di vicinato. In dieci anni il numero di aperture dei negozi si è ridotto del 70%: furono 4.581 nel 2013, si riducono a meno di 1.380 quest'anno.

Secondo le nostre proiezioni, in assenza di interventi, nel 2030 le aperture in Piemonte potrebbero essere poco meno di 1.000".





