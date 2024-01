Riapre Castellana a Saluzzo, stella Michelin con lo chef Milone

Riaprirà a Saluzzo (Cuneo) nei primi giorni di febbraio il ristorante Castellana e a guidare la cucina sarà Christian Milone, 44 anni, pinerolese. Patron della premiata Trattoria Zappatori nella sua città, due Forchette per il Gambero Rosso, è stato insignito della stella Michelin nel 2016 (nella Guida dall'anno successivo). Si tratta della prima stella Michelin a Saluzzo dopo tanti anni.

Milone, ex ciclista professionista, ha lasciato questo sport.

Fino al 2022 erano cinque le cucine dei ristoranti che sovraintendeva (uno dei quali a Taiwan), nella ricerca della seconda stella. A sbarrargli la strada, nel giugno di quell'anno, era stata un'auto che l'aveva investito mentre era in bici, a tre chilometri da casa. Dopo il coma e la riabilitazione, lo chef ha poi ripreso il lavoro. "Proporremo principalmente - spiega per Saluzzo - cucina piemontese, vogliamo essere ambasciatori della nostra terra. Non mancheranno alcuni miei cavalli di battaglia, come il vitello tonnato e i plin, ma vogliamo rielaborare alcune ricette di montagna in chiave moderna e accattivante, in particolare seguendo la stagionalità dei prodotti coltivati alle pendici del Monviso".

Il locale si trova nella parte alta del paese, nell'ex monastero di San Giovanni, e ha organizzato e ospitato a novembre l'Asta del Tartufo di Hong Kong. Il nuovo corso sarà accompagnato dal manager internazionale Matteo Morello, saluzzese doc, capace di aprire e lanciare a Hong Kong il primo ristorante del circuito, diventato un punto di riferimento per il Paese orientale. Sempre più stretto sarà il rapporto con l'hotel San Giovanni nell'hospitality nell'ex capitale del Marchesato. Altra novità, la partnership avviata con i campioni olimpici della marcia Giorgio e Maurizio Damilano e la loro creatura di maggiore successo, il Fitwalking del Cuore, la camminata solidale dei record in programma a Saluzzo domenica 21 gennaio. Sarà proposto un photobooth dedicato alla città medievale, con in palio tre menu degustazione di coppia da consumare nelle settimane successive.



