Nascono 8 tartarughe in cattività e non le denuncia, sanzionato

Dovrà pagare una sanzione amministrativa di 670 euro, contestata dai carabinieri del Cites (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) di Alessandria, il proprietario di otto esemplari di 'testudo hermanni', tartaruga di terra. Non ne ha denunciato la nascita in cattività, nei termini previsti dalla legge, trattandosi di esemplari appartenenti a specie protette.

I carabinieri forestali di Casale Monferrato (Alessandria) hanno invece controllato un autocarro, carico di rifiuti edili da lavori di demolizione, fermato a Ozzano. Sono stati sanzionati amministrativamente, per 3.200 euro, il conducente per la mancanza del formulario identificativo dei rifiuti e l'azienda, iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali.



