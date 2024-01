Finisce senza reti la sfida di Marassi tra Genoa e Torino, con i granata che rimandano ancora l'appuntamento con la vittoria in trasferta e ringraziano il loro portiere Milinkovic che in questo match ha effettuato alcune parate decisive. Però complessivamente è stata una partita equilibrata, con il Genoa ad avere il controllo del gioco e il Toro a fare muro in difesa. Alla fine il pareggio accontenta tutte e due le squadre.



