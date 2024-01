Casale Monferrato è 'Città Europea del Vino' con Acqui e Ovada

Il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, con una delegazione di sindaci dell'Alto Piemonte e del Gran Monferrato, nella valle portoghese del Douro ha ricevuto dalle mani del Commissario europeo all'agricoltura il titolo di Città Europea del Vino.

"Sono orgoglioso - afferma Riboldi - perché questo riconoscimento valorizza il nostro territorio, le competenze dei nostri viticoltori e l'eccellenza dei nostri prodotti enologici.

Il risultato è il frutto del lavoro di anni a creare sinergie fra istituzioni e tessuto produttivo locale, che con passione contribuisce a consolidare la reputazione del Gran Monferrato nel mondo del vino".

Un successo per il quale Riboldi ringrazia le enoteche regionali, i colleghi dei Comuni coinvolti e il Consorzio turistico. "La loro dedizione - afferma - ha giocato un ruolo fondamentale nel portare l'attenzione su ciò che la nostra area ha da offrire in termini di cultura enogastronomica e paesaggistica. Ci impegniamo a sostenere e promuovere attivamente le iniziative legate a questo prestigioso riconoscimento, lavorando per consolidare la reputazione del Gran Monferrato come una delle perle enologiche e paesaggistiche d'Europa".



