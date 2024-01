Zangrillo, Pirelli rappresenta un'eccellenza del made in Italy

"Dal processo di produzione all'impegno per la sostenibilità e la cura per la persona, lo stabilimento Pirelli rappresenta un'eccellenza del made in Italy che va oltre il mondo delle gomme". A dirlo è il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che stamani ha visitato il polo produttivo della Pirelli a Settimo Torinese, accolto dall'amministratore delegato, Andrea Casaluci, e dal direttore dello stabilimento, Gonzalo Rodriguez.

Il polo produttivo di Settimo era nato alla fine degli Anni Cinquanta per rifornire di pneumatici e accessori l'allora vicina Fiat ed è stato completamente ristrutturato e rinnovato nel 2011. Progettato dall'architetto Renzo Piano, si estende su una area di 250.000 metri quadrati, ha una capacità produttiva annuale di 3,5 milioni di pneumatici, con digitalizzazione dei processi produttivi e l'uso del sistema Next Mirs, in grado di produrre pneumatici ad alto contenuto tecnologico per soddisfare le specifiche esigenze di ogni costruttore.

Quanto alla sostenibilità, al rispetto per l'ambiente e alla cura per la persona, in seguito ai lavori di ristrutturazione per la prima volta la luce naturale raggiunge la fabbrica. Il corpo centrale dello stabilimento progettato da Renzo Piano, "La Spina", ospita gli uffici, la biblioteca, la sala mensa, i locali adibiti a spogliatoi, un campo da calcetto, è ricoperta di pannelli fotovoltaici e risponde ai più avanzati criteri di sostenibilità. La Spina pone al centro le persone: dal sistema di illuminazione naturale a quello di isolamento termico, dagli spazi di aggregazione e incontro alla particolare cura per la progettazione del suo inserimento paesaggistico.



