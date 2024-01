Tuttofabrodo fornitore ufficiale dell'Università di Pollenzo

Tuttofabrodo, locale orientale contemporaneo situato nel quartiere torinese di San Salvario, diventa fornitore ufficiale delle Tavole Accademiche dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo), scuola di alta formazione inaugurata da Carlo Petrini, l'ideatore di Slow Food, nel 2004.

La sponsorship, che durerà per tutto il biennio 2024 - 2025, porterà Elisa Neri, ad e co-fondatrice di Tuttofabrodo, a raccontare la sua proposta gastronomica in un contesto prestigioso, in cui è stata precedentemente allieva. "Oltre a garantire una formazione completa e orientata al futuro, questa università offre tutti gli strumenti necessari per intraprendere un percorso imprenditoriale e Tuttofabrodo ne è un esempio concreto" racconta Elisa Neri.



