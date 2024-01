Stellantis: Sinistra Italiana, in marcia a Torino per Mirafiori

Una marcia intorno allo storico stabilimento Mirafiori di Stellantis a Torino. Questa è l'iniziativa che Sinistra Italiana e Sinistra Ecologista hanno lanciato questo pomeriggio davanti alla Porta 7 della fabbrica, divenuta nel tempo simbolo delle lotte operaie.

Una manifestazione per il 24 febbraio per "sensibilizzare sulle tematiche dell'ambiente e del lavoro e per richiamare tutti gli attori coinvolti, da Stellantis alle istituzioni, alle proprie responsabilità per ciò che riguarda il futuro di Mirafiori, già oggi inutilizzata per oltre metà dei suoi spazi", come hanno spiegato Marco Grimaldi, deputato Avs, Alice Ravinale, capogruppo in comune di Sinistra Ecologista, Silvana Accossato, capogruppo in Regione per Liberi Uguali Verdi e Valentina Cera consigliera in Città Metropolitana.

"Non ci rassegniamo a vivere nella capitale della cassa integrazione - ha spiegato Grimaldi - siamo qui per dire che si può e si deve lottare per la piena e buona occupazione nella transizione ecologica dell'economia e del settore automotive. È inaccettabile prevedere altri incentivi mentre nel frattempo i nuovi modelli elettrici come la Panda volano verso la Serbia".

"Marceremo per il clima e per il lavoro, cammineremo per far sì che la 500 elettrica e nuovi modelli vengano prodotti a Torino, perché quei chilometri di Mirafiori possano ancora essere riempiti di politiche industriali", ha aggiunto.

"Domani saranno 13 anni dal referendum del 2011 con cui Marchionne sottoponeva lavoratori e lavoratrici a un ricatto promettendo piani per il futuro che non ci sono stati - aggiunge Alice Ravinale - Mirafiori rischia di chiudere. Bisogna evitarlo, perché 12mila posti di lavoro qualificato non possono andare persi".



