Nove Stelle Michelin nel Cuneese per Gusto di Montagna

Da venerdì 19 gennaio a sabato 23 marzo il comprensorio di Prato Nevoso, nel Cuneese, accoglierà la settima edizione di Gusto Montagna, una delle rassegne di alta cucina in alta quota più note di tutta Italia. Saranno sette le cene del palinsesto, nelle quali saranno protagonisti altrettanti affermati chef, per un totale di nove Stelle Michelin. Ad aprire la rassegna vi sarà l'enfant prodige delle Langhe Michelangelo Mammoliti, La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti (Serralunga d'Alba, Cuneo), capace di bissare in quattro soli mesi dall'apertura del ristorante le 2 Stelle Michelin già ottenute nel 2020.

A spartirsi le altre cene, vi saranno il passato e il futuro della cucina italiana. Il primo sarà rappresentato da Cristina Bowerman, Glass Hostaria (Roma) e dai fratelli Enrico e Roberto Cerea, Da Vittorio (Brusaporto, Bergamo), che, come l'anno scorso, avranno il compito di chiudere la rassegna con due date consecutive. Il futuro della cucina italiana risponde invece ai nomi di Davide Marzullo, Trattoria Contemporanea (Lomazzo, Como), Enrico Marmo, Balzi Rossi (Ventimiglia, Imperia) e Antonio Ziantoni, Zia Restaurant (Roma).

La kermesse gastronomica, nata dall'idea di Gianluca Oliva e Luca De Filippi nel 2016, presenta al pubblico un'importante novità. Nell'edizione 2024, a ogni cena sarà abbinata una selezione di prodotti dei brand Bosque Gin, Whitley Neill Gin e Pierre Ferrand Cognac dal catalogo di Compagnia dei Caraibi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA