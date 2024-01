Carabinieri, ad Alessandria 20 promossi al grado superiore

E' stato direttamente il comandante provinciale di Alessandria, Col. Massimiliano Rocco, a consegnare il grado superiore a 20 carabinieri dei reparti dipendenti. "Non è un traguardo, ma una nuova partenza - ha sottolineato - Non smettete di studiare. A grado superiore corrispondono superiori responsabilità. È importante essere ancora di più di esempio per collaboratori e colleghi più giovani, accettando di assumersi, il più delle volte, molti oneri e pochi onori. Essere Carabiniere significa mettersi al servizio della collettività, non per il proprio interesse, ma il bene comune". Tra tutti loro c'è il brigadiere Salvatore Germanà della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alessandria, che lo scorso 5 aprile ha salvato, di notte, con la collaborazione di un collega, una giovane che aveva minacciato di togliersi la vita lasciandosi cadere dal ponte Meier.



