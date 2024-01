Calcio: Torino; Juric, 'vogliamo restare là in classifica'

"Contro il Genoa sarà una battaglia, è una squadra costruita bene: dovremo fare bene sotto tutti gli aspetti, vogliamo restare là in classifica": il tecnico del Torino, Ivan Juric, presenta la trasferta di domani a Marassi contro il Grifone. "In casa non perdono da ottobre e c'è un ambiente infuocato, hanno anche fermato Juve e Inter - continua il granata in conferenza stampa - ma noi abbiamo l'obiettivo di trovare continuità di risultati e prestazioni".

Nelle ultime ore si è parlato tanto di Buongiorno: "Non bisogna sempre parlare di vendere - il pensiero di Juric sull'argomento, dopo il presidente Cairo ha blindato il difensore - ed è un nostro giocatore: siamo a metà stagione, vogliamo proseguire nel nostro percorso".



