Avanti Techstars, nuovo accordo fondazioni e Intesa Sanpaolo

Prosegue la collaborazione tra Fondazione Compagnia San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo Innovation Center per Techstars, uno dei principali operatori a livello mondiale per la crescita delle startup, con l'obiettivo di mettere a fattor comune competenze, idee, tecnologie, risorse e creare nuove opportunità d'impresa per Torino.

Le due fondazioni e Intesa Sanpaolo Innovation Center hanno firmato un nuovo accordo per il biennio 2024-2025. Il protocollo d'intesa dei tre partner punta a superare gli importanti risultati ottenuti dal 2020 al 2023, con 45 startup italiane ed estere accelerate alle Ogr Torino selezionate su oltre 1.300 candidate, oltre 85 milioni di euro di capitali raccolti, oltre 50 accordi di proof of concept con committenze italiane, circa 500 posti di lavoro creati.



