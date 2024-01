Archeia Orchestra e Tecnologia Filosofica presentano AIGA

I giovani musicisti di Archeia Orchestra salutano il nuovo anno con il secondo appuntamento della loro rassegna di spettacoli. Dopo il successo di Sérénade, il concerto d'apertura dello scorso 19 novembre alle Fonderie Limone di Moncalieri, sono pronti per presentare Aiga al Cardinal Massaia di Torino il 19 gennaio.

Il racconto in teatro e musica del viaggio controcorrente di una goccia d'acqua nel fiume Po, è scritto e diretto da Marco Amistadi che è anche autore delle musiche con due giovani compositori torinesi, Giuliano Comoglio e Filippo Donà. Aiga, ovvero acqua in occitano, è un progetto site specific nato nel 2022 in collaborazione con il collettivo teatrale Tecnologia Filosofica e rappresentato per la prima volta al Castello della Contessa Adelaide di Susa nell'ambito della stagione Scene dal Vivo 2022 di RivoliMusica.

Sul palco la voce recitante di Marco Amistadi entrerà in dialogo con un ensemble di 10 musicisti e con il loro direttore Giacomo Pomati, in un connubio timbrico che renderà tridimensionale la narrazione, suddivisa in più capitoli per raccontare le tappe che separano il delta del fiume dalla sua sorgente sul Monviso.

Lo spettacolo è un pretesto poetico per affrontare tra le righe il tema dell'emergenza idrica, fenomeno preoccupante al centro del dibattito politico internazionale. Saranno ospitati sul palco anche i rappresentanti dell'associazione H4O - Help for Optimism, una Ong nata a Torino nel 2014 in dialogo con il Politecnico di Torino e attiva nell'area nord ovest del Madagascar con interventi di sviluppo in settore idrico, igienico e sanitario.

Aiga, che fa parte della stagione Cruda Beltà, ha il patrocinio della Città Metropolitana di Torino



