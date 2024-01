Alessandria, la polizia stradale rinforza l'organico

Sono già operativi i 31 agenti provenienti dalle scuole di tutta italia, assegnati lo scorso dicembre alla sezione polizia stradale di Alessandria e ai 7 Reparti dipendenti, in sostituzione di 24 operatori. A rinforzare le fila anche 6 neo vice ispettori che, ultimato il corso di formazione e dopo un breve periodo di tirocinio, sono al lavoro nei vari uffici.

Sono arrivati, inoltre, tre agenti, trasferiti da altri Uffici del Nord Italia, che hanno scelto la Stradale di Alessandria per proseguire il loro cammino formativo all'interno della polizia. Saranno, così, rinforzati soprattutto i reparti che hanno competenza esclusiva per la vigilanza su 2 delle più importanti arterie autostradali del nord Ovest, come l'A26 Genova-Gravellona Toce e l'A21 Torino-Piacenza. Ma sarà anche garantita la presenza di più pattuglie su strada, con l'obiettivo primario di contrastare in modo sempre più efficace l'incidentalità.



