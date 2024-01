Airaudo, 'vorremmo evitare una nuova Ilva a Mirafiori'

"Non vorremmo avere a Mirafiori tra qualche anno una nuova Ilva con la perdita dell'industria automobilistica. Per evitare che questo accada servono più modelli Stellantis, ma anche l'arrivo di un nuovo produttore".

Giorgio Airaudo, oggi segretario generale della Cgil Piemonte, è stato alla guida della Fiom nei giorni del referendum che il 13 gennaio 2011 spaccò i lavoratori di Mirafiori, fabbrica simbolo dell'allora Fiat e aprì una lunga stagione di conflitti con l'azienda e tra i sindacati. La Fiom ha organizzato un incontro a Torino, al quale ha invitato i protagonisti di quella stagione per parlare anche del futuro di Stellantis e dell'auto in Piemonte. Proprio oggi i lavoratori di MIrafiori riprendono il lavoro dopo 4 settimane di stop, in cui sono state utilizzate cassa integrazione e permessi sindacali.

Airaudo, come testimonia un video che ha aperto la giornata, sosteneva già tredici anni fa la necessità di un secondo produttore auto a Torino. "Oggi per avere un altro produttore - spiega - bisogna mobilitare fondi europei e immaginare uno strumento ad hoc che vada oltre le zone economiche speciali. Non siamo un deserto industriale, non possiamo solo attrarre fabbriche cacciavite. Sappiamo che il governo sta discutendo con produttori anche cinesi che sono pronti a sbarcare in Europa, ma le aree individuate sono al Sud. C'è anche Tesla che vuole aprire un secondo stabilimento in Europa. A Torino ci sono 3 milioni di metri quadri di Mirafiori, l'ex Bertone con l'impianto di verniciatura più nuovo che sia stato realizzato in Europa".

"Da 16 anni a Mirafiori si producono meno di 100.000 auto, non è stato centrato l'obiettivo di produrre 80.000 Fiat 500 elettriche. L'elemento di novità positivo è che per la prima volta dopo 13 anni c'è un documento sindacale unitario in cui diciamo tutti, per la prima volta dal referendum, le stesse cose", sottolinea Edi Lazzi, segretario generale della Fiom torinese.



