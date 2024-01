Universiadi 2025: la sfida della mente apre fase internazionale

Entra nella seconda fase, quella internazionale, BRAINstorm, il progetto speciale di 'sfide della mente' lanciato dal Comitato organizzatore di Giochi Mondiali Universitari invernali di Torino 2025. Il 13 gennaio, a un anno esatto dall'avvio delle Universiadi, si apre infatti la nuova call, a livello internazionale, per trovare gli sfidanti dei primi 33 team, di 4 studenti ciascuno, già individuati nella challenge che ha coinvolto finora oltre 15 università italiane.

Nove i temi selezionati dai quattro atenei piemontesi, Sustainability, Life, Cities, Energy, Inequality, Aging, Food, Space, Democracy, che vedranno confrontarsi un massimo di 90 squadre in gare della mente parallele a quelle sportive.

La call, aperta fino al 30 giugno, esce ora dai confini nazionali e fra il primo luglio e il 31 agosto saranno scelti i nuovi progetti. I finalisti saranno annunciati il 20 settembre.

L'iniziativa, unica nel panorama della manifestazione sportiva internazionale, è realizzata con il contributo della Camera di commercio di Torino e permetterà a tanti studenti, anche non sportivi, di vivere da protagonisti i Giochi Mondiali Universitari del 2025.



