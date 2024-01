Tre pusher arrestati dai carabinieri a Torino

I carabinieri del comando di Torino in tre differenti interventi hanno arrestato tre pusher, In via Borgone è stato fermato un quarantenne trovato in possesso di 450 grammi di cocaina, nascosta in un box auto. Sequestrati anche 978 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e 580 euro in contanti.

A Porta Palazzo un 26enne è stato fermato mentre buttava a terra 9,50 grammi di hashish. Nel tentativo di fuggire il giovane ha opposto resistenza ai carabinieri. Altri 5 grammi di hashish sono stati ritrovati durante la perquisizione personale.

In via Buniva angolo via Balbo un 24enne è finito in manette mentre cedeva due grammi di hashish a un cliente. Durante la perquisizione sono stati ritrovati altri 5 grammi della stessa sostanza.



