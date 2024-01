Torna all'Erba Il piccolo principe, due nuove repliche

Continua il "tutto esaurito" al Teatro Erba di Torino, iniziato a settembre attraverso i generi teatrali e i protagonisti più diversi. Questa volta i sold out nel salotto delle arti integrate hanno indotto ad aggiungere 2 repliche del Piccolo Principe (con incasso a favore delle borse di studio dei Get) giovedì 18 gennaio alle 10 e domenica 21 gennaio alle 16 al Teatro Erba di Torino.

Torna a grande richiesta, l'edizione de Il piccolo principe interpretata dai Get Germana Erba's Talents, tratta dal romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, curata da Andrea Dosio e Gian Mesturino, per la regia di Andrea Dosio, impegnato anche come attore. Sono dieci le stagioni di repliche per questa produzione Torino Spettacoli. Le musiche sono di Bruno Coli e la preparazione vocale è affidata a Simone Gullì. Le coreografie sono firmate da Gianni Mancini.

Il piccolo principe è il testo francese per l'infanzia più tradotto e più letto dalla sua pubblicazione. È il racconto fantastico del ricordo dell'incontro tra un aviatore caduto con il suo aereo nel deserto e uno strano ragazzino caduto dalle stelle. Questo incontro permette all'aviatore, e a coloro che lo accompagnano nella sua sosta forzata nel deserto, di ritrovare il bambino nascosto nel profondo del proprio cuore, ma anche a tutti i bambini che, attraverso il piccolo principe si rivolgono al mondo degli adulti, di non dimenticare -nel loro viaggio per diventare grandi- di essere stati bambini.. "Ed è partendo dalla forma del ricordare, ma un ricordare teatrale fatto cioè non solo di parole e di racconti ma anche di musiche originali, luci, coreografie, che ci avventuriamo per restituire, a nostro modo, le emozioni e la poesia del Piccolo Principe" spiega il regista Dosio.



