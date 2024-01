Torino Film Festival dedica la retrospettiva a Marlon Brando

È dedicata a Marlon Brando la grande retrospettiva del 42o Torino Film Festival che si terrà dal 22 al 30 novembre 2024, per la prima volta diretto da Giulio Base.

"Dopo la mia nomina ho iniziato a lavorare subito al mio progetto di Tff e ho immaginato un importante omaggio a Marlon Brando, forse il più grande attore di sempre, nessuno come lui ha lasciato un'impronta così potente nella storia del cinema, è il modello a cui guardano gli interpreti di tutto il mondo" racconta Giulio Base - Nel centenario della nascita, mi sembrava giusto e doveroso dedicare un'ampia retrospettiva a colui che ha rivoluzionato l'arte della recitazione, lasciando un segno indelebile non solo nell'immaginario filmico ma generando personaggi diventati icone del costume".

Con l'annuncio di questa retrospettiva "inizia a definirsi la direzione di Giulio Base - sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. La scelta di un omaggio dedicato a Marlon Brando unisce passato e presente e ripercorre tutta la carriera di uno dei più grandi attori di tutti i tempi, sovente controverso ma sempre attuale. I migliori auguri al direttore e a tutto lo staff del Tff per questa nuova edizione".



