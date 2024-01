Studente ferito da bici, gup contrario a giustizia riparativa

Niente giustizia riparativa per Sara C., la diciannovenne imputata a Torino per il caso del ferimento dello studente di medicina colpito da una bici elettrica scagliata dalla balaustra dei Murazzi il 21 gennaio 2023. Il gup Ombretta Vanini ha respinto la richiesta presentata dai suoi legali. Secondo quanto si è appreso a margine dell'udienza, fra i motivi del diniego c'è il mancato riconoscimento delle proprie responsabilità da parte di Sara, che non fu tra coloro che scagliarono la bici e respinge l'accusa di "concorso morale".

Per questa vicenda tre minorenni sono già stati condannati in primo grado a pene comprese tra i nove anni e nove mesi e i sei anni e otto mesi di carcere. Un quarto imputato sarà processato con il rito abbreviato il 29 febbraio. Per Sara oggi è stato disposto il rinvio a giudizio: il processo si aprirà a luglio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA