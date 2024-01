Stellantis, ripartono gli Spoticar Days per l'usato

Ripartono gli Spoticar Days di Stellantis, la promozione di gennaio che offre uno sconto di 1.000 euro su un lotto di vetture usate selezionate. Nella home page e nella pagina dedicata del sito www.spoticar.it, è presente una sezione appositamente dedicata, facilitando così l'individuazione delle vetture che partecipano alla promozione.

Le auto usate Spoticar sono selezionate, ricondizionate e garantite, nel rispetto di rigorosi protocolli qualitativi e godono di una garanzia fino a 24 mesi con chilometraggio illimitato, in tutta Italia. Per ogni veicolo viene verificato accuratamente il chilometraggio attraverso un dettagliato processo di controllo che coinvolge fino a 100 punti relativi a componenti meccanici, carrozzeria e standard di emissioni.

Offriamo la possibilità di effettuare test drive prima della consegna, e con la formula "soddisfatto o rimborsato" è possibile restituire il veicolo acquistato entro 10 giorni dalla consegna. Le piattaforme digitali stanno svolgendo un ruolo sempre più significativo nel fornire una vasta gamma di opzioni ai consumatori, e questo trend di crescita è stato prontamente abbracciato da Spoticar.

Spoticar, infatti, si distingue sul mercato grazie alla sua natura phygital, con una robusta presenza online con oltre 15.000 veicoli di tutti i marchi, sia vetture sia veicoli commerciali, e a una rete di oltre 250 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. Grazie all'appartenenza al gruppo Stellantis che riunisce i marchi Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, la rete Spoticar è in grado di offrire anche un'ampia scelta di auto ibride ed elettriche di tutti i brand, con un elevato livello di servizi e garanzie.



