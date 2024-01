Serravalle Scrivia nel Memoriale delle Pietre d'Inciampo

Sono tre le 'Pietre d'Inciampo' posizionate a Serravalle Scrivia (Alessandria) dall'artista tedesco Gunter Demnig, che ha iniziato il progetto nel 1996 in Germania contro l'oblio e le cattive memorie sulla tragedia delle deportazioni naziste. Tre Stolpersteine in memoria di chi ha perso la vita nei Lager. "Marco Guareschi, Angelo Daffunchio, generale Niccolò Giani saranno perennemente presenti grazie ai blocchi di cemento e ottone che affiorano dai marciapiedi", sottolinea Carlo Repetto (Anpi 'Martiri della Benedicta'). All'ingresso del Municipio la Pietra per Guareschi, nelle piazze Forze Armate e Carducci per Giani e Daffunchio.

Demnig ha incontrato nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo gli studenti di Terza Media.

Alla cerimonia erano presenti i sindaci Giuseppe Benasso e Stefano Persano dei vicini paesi di Voltaggio e Bosio, zone dalla marcata Resistenza partigiana. Il paese dell'Alta Val Lemme ospita nel Parco Capanne di Marcarolo il Sacrario dei Martiri della Benedicta, dopo l'eccidio dell'aprile 1944.





