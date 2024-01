Ristorante si spaccia per circolo, evasi 1,5 milioni

Un'associazione di promozione sociale operava da 5 anni come un vero e proprio ristorante, omettendo di dichiarare guadagni per oltre un milione e mezzo, cui si aggiunge il mancato versamento di Iva per ulteriori 150mila euro. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Tortona (Alessandria) impegnata in circa 3 mesi di indagini attraverso sopralluoghi e l'esame della documentazione extracontabile rinvenuta al momento del controllo.

Le Fiamme Gialle hanno anche riscontrato che tutti i clienti erano privi del titolo associativo. Emerso inoltre che lavoravano 7 persone 'in nero', retribuite in contanti.

Non rispettando i requisiti previsti, tra cui il fine sociale non lucrativo, sono stati persi la qualifica di ente associativo e i relativi benefici fiscali. Il presunto circolo è stato riconosciuto come vera e propria impresa, con tutti gli obblighi contabili conseguenti.



