Minaccia barista con coltello e pistola, arrestato nel Biellese

Grazia alla chiamata di un cittadino è stato fermato un uomo che si aggirava nella Valle Elvo (Biella) con un vero arsenale militare in auto. Era stato notato uscire da un bar di Mongrando impugnando un coltello e una pistola. Tre le pattuglie intervenute sul posto, grazie alla descrizione fornita dell'auto è stato possibile intercettare l'uomo. Nell'abitacolo i militari hanno rinvenuto oltre al coltello e ala pistola anche fucili e munizioni. Le indagini hanno portato a scoprire che il fermato nel bara aveva minacciato il titolare e l'aveva poi ferito Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire la vicenda, intanto l'aggressore è stato arrestato.



