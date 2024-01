Microtecnica farà ricorso contro golden power del governo

La Microtecnica farà ricorso contro "il golden power" esercitato dal governo Meloni sulla cessione degli asset italiani di Collins Aerospace alla francese Safran.

Lo hanno reso noto i sindacati dopo l'incontro all'Unione Industriali di Torino tra i vertici italiani della società americana e i sindacati.

La decisione del governo è dovuta al fatto che l'attività dell'ex Microtecnica sarebbe di interesse strategico nazionale e quindi il cambio di proprietà metterebbe a rischio contratti della Difesa. L'azienda ha confermato l'intenzione di procedere alla cessione a Safran, un'operazione da 1,8 miliardi. e ha spiegato che il ricorso dovrebbe concludersi a luglio.

"Qualunque scenario si verifichi per noi la priorità è salvaguardare l'occupazione dei lavoratori. Nei prossimi mesi sarà fondamentale monitorare l'evoluzione della vicenda, anche sulla base di quanto verrà stabilito dopo il ricorso.

Microtecnica deve rimanere una realtà strategica per l'aerospazio torines" spiegano Aniello Montella e Alberto Coalova della Uilm Torino "Quali sono le ragioni - chiede Edi Lazzi, segretario generale della Fiom torinese - di questa scelta inaspettata da parte del governo italiano? Chi se ne sta occupando? Le lavoratrici e i lavoratori sono in mezzo al guado. Microtecnica è un'azienda sana e profittevole e non è serio che il ministro della difesa Crosetto e la premier Meloni non spieghino questa scelta che può avere significative ricadute economiche sul territorio lombardo e piemontese. Sollecitiamo una rapida convocazione".

Microtecnica impiega 450 lavoratori a Torino, 90 a Luserna San Giovanni (Torino) e 120 a Brugherio (Milano)



