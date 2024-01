Energia: uBroker supera il traguardo dei 250mila contratti

uBroker spa, multiutility torinese fondata nel 2015, ha chiuso il 2023 arrivando alla quota complessiva di 251mila contratti attivati. E dall'inizio dell'attività le fatture emesse ammontano a 4 milioni. Gli sconti in bolletta, "vera redistribuzione di ricchezza che premia i clienti più fedeli a discapito di campagne pubblicitarie con testimonial famosi e costosi" hanno toccato quota + 41,7 milioni, afferma Cristiano Bilucaglia, fondatore della uBroker con Fabio Spallanzani della uBroker.

"Per noi il passaparola di una persona soddisfatta, che non si compra in nessun modo, vale molto più. - aggiungono Bilucaglia e Spallanzani - e il monte bollette azzerate di 'uBroker' oggi sfiora le 60mila unità sparse sull'intero territorio nazionale".



