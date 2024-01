Assessore Piemonte, sostegno alla Lear per garantire continuità

"Ribadisco la massima disponibilità della Regione Piemonte nell'attivare ogni misura possibile a sostegno della produzione e a supporto dei lavoratori della Lear. Siamo pronti ad accompagnare nuove progettualità, attivando misure già esistenti, ma anche definendone di nuove laddove ritenute utili per garantire la continuità lavorativa".

Lo ha detto Elena Chiorino, assessore al lavoro della Regione Piemonte, al tavolo per la vertenza Lear, riunito questa mattina nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

"Se Lear portasse nuovi progetti ribadisco la capacità di Regione di attivare in tempi brevissimi una formazione che possa accompagnare i lavoratori nel processo di re skilling e up skilling. La nostra disponibilità e il nostro impegno sono totali" ha concluso Chiorino.



