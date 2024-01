Aggrediscono giovane scambiandolo per un ladro, due denunciati

Due uomini che, nel giugno scorso, avevano aggredito un ragazzo in auto scambiandolo per un ladro, sono stati denunciati dopo le indagini condotte dai Carabinieri nella frazione Popolo di Casale Monferrato (Alessandria). Sono un 33enne e un54enne identificati dai militari dell' Arma in un gruppo di una ventina di persone, residenti nella zona, accorsi dopo un allarme lanciato sui social. Per farsi giustizia da sé, in una ventina, a bordo di auto, avevano circondato il ragazzo, intento a fare foto alle abitazioni. Alcuni l'avevano poi costretto a scendere dalla sua aut e a consegnare chiavi del veicolo, macchina fotografica e telefono cellulare.

Al rientro a casa la madre del ragazzo aveva fatto denuncia e le indagini hanno ricostruito l'episodio: i due denunciati sono accusati di rapina e violenza privata.



