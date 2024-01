Valenza, grossa perdita di acqua solleva l'asfalto

Tecnici dell'azienda AM+ al lavoro per una grossa perdita di acqua a Valenza (Alessandria), in San Salvatore all'angolo con viale Dante, che - come spiegato in una nota dell'azienda - ha sollevato l'asfalto e allagato l'incrocio.

Il personale è intervenuto tempestivamente, chiudendo l'erogazione e alcuni condomini della zona sono rimasti sprovvisti di acqua.

Non è possibile far previsioni sui tempi di ripristino perché per la difficoltà a individuare l'entità della rottura. Disagi per la circolazione stradali con tratti interdetti al traffico.

A monitorare l'evolversi della situazione anche il sindaco Maurizio Oddone.



