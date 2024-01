Una donna di 65 anni è stata ferita gravemente a Torino, in via Galluppi, nel quartiere Borgo Filadelfia. A quanto si apprende è stata accoltellata, al culmine di una lite, dal marito, 70 anni. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio dalla polizia, che sta indagando sull'episodio, la moglie è stata trasportata all'ospedale delle Molinette.

