Songs of Freedom inaugura la nuova stagione del Bunker

Con Songs of Freedom si inaugura la nuova stagione del Teatro Studio Bunker di Torino, lo spazio teatrale di via Niccolò Paganini all'interno del Bunker curato dall'Accademia dei Folli. In quattro repliche, da giovedì 11 a domenica 14 gennaio, l'Accademia dei Folli accompagna il pubblico in un recital dedicato al forte legame che c'è tra la musica e la libertà: Dagli spirituals delle coltivazioni di cotone, ai canti della resistenza dei partigiani, dalla musica dei campi di concentramento ai brani politici dei cantautori italiani e francesi, lo spettacolo è suddiviso in cinque capitoli: prigionia, schiavitù, lavoro, guerra, individuo.

Le canzoni sono intervallate da letture di significativi testi di grandi personaggi, da Adriano Olivetti ad Abramo Lincoln, da Primo Levi a Italo Calvino, da Piero Calamandrei a Charlie Chaplin.

Tra gli appuntamenti della nuova stagione ci sono i lavori dedicati a Fabrizio De Andrè a 25 anni dalla morte, Hotel Supramonte dal 18 al 21 aprile e 'Dormono sulla collina' dal 17 al 20 ottobre. Protagonista del progetto Portraits è Paolo Conte, dal 12 al 15 dicembre nello spettacolo "Con quella faccia un po' così'. Sul fronte della prosa sono in programma 'Frankestein' dal 16 al 19 maggio e 'Odissea on air' dal 14 al 17 novembre.



