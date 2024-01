Saranno Famosi. Fame Il musical, in prima nazionale a Torino

Debutta al teatro Alfieri di Torino, in prima nazionale, Saranno famosi. Fame - Il musical. È il ritorno di uno dei musical di maggior successo internazionale tratto da una delle serie tv più famose e indimenticabili, ma è stato anche un film e un musical di successo internazionale, un fenomeno leggendario ed intramontabile della cultura pop.

Racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico e ispirare i giovani talenti. L'ambientazione si sposta dagli anni Ottanta ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni e più facilmente identificabile nel pubblico di oggi.

Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical, reduce dal successo di pubblico e botteghino di 7 Spose per 7 Fratelli, portano in scena un musical pieno di energia e coinvolgente che oltre a proporre la famosissima canzone Fame vincitrice di un Academy Award, ha una colonna sonora con nuovi brani, orchestrazioni moderne, nuove coreografie in collaborazione con un team di talenti della tv e del teatro musicale italiano. Questa nuova versione è firmata da Luciano Cannito che unisce l'esperienza di regista a quella di coreografo internazionale. Le coreografie sono firmate da Luciano Cannito e Fabrizio Prolli, le scene da Italo Grassi, i costumi da Veronica Iozzi, la direzione musicale da Giovanni Maria Lori e gli arrangiamenti musicali da Raffaele Minale, Franco Poggiali, Angelo Nigro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA