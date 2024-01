'Rendez-vous a Torino', mostra su Picasso prorogata al 7 aprile

È stata prorogata fino al 7 aprile la mostra 'Picasso rendez-vous' a Torino, allestita nel settecentesco Palazzo Saluzzo Paesana. Aperta al pubblico lo scorso 12 ottobre, è già stata visitata da 25mila persone, con un flusso ancora in crescita. Di qua la decisione, annunciata da Radar, Extramuseum, Maison Templar e dai curatori Jean-Christophe Hubert e David Lawrence, di allungare il periodo di apertura.

In mostra 300 opere tra disegni, litografie, incisioni.

sculture, collage e fotografie, in un allestimento creato nel 50% anniversario della morte dell'artista. La chiusura dell'esposizione torinese era prevista il 14 gennaio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA