Premio giornalistico Paolo Osiride Ferrero, la seconda edizione

Seconda edizione del premio giornalistico nazionale 'Paolo Osiride Ferrero'. Ideato e promosso dalla Consulta per le Persone in difficoltà (Cpd), ente del Terzo Settore che da più di 35 anni a Torino e in Piemonte si occupa di servizi e di difesa dei diritti delle persone con disabilità.

Organizzato in collaborazione con il master in giornalismo "Giorgio Bocca" dell'Università di Torino e con il patrocinio dell'Ordine nazionale dei giornalisti, dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, della Federazione nazionale della stampa Italiana, della città di Torino, della Regione Piemonte e la media partnership dell'agenzia ANSA, l'obiettivo del premio, il cui nome Paolo Osiride Ferrero è dedicato al presidente storico della Cpd venuto a mancare nel 2017, è di far crescere la cultura e la cura nei mezzi di informazione intorno al linguaggio utilizzato per trattare i temi della disabilità, diffondendo informazioni positive, promuovendo una maggiore consapevolezza e incentivando la creazione di contenuti che riflettano l'importanza di una società più inclusiva.

Martedì 16 gennaio alle 10 nella sala conferenze della Camera dei Deputati in via della Missione 4 a Roma è in programma la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione, a cui è annunciata, tra gli altri, la presenza della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, del presidente della Cpd Francesca Bisacco, del direttore dell'agenzia ANSA Luigi Contu, della giornalista e scrittrice Fiamma Satta e del giornalista e coordinatore del premio Fabrizio Vespa.



