Ospedale Alessandria, a marzo si deciderà tipo di finanziamento

A marzo si deciderà la tipologia di finanziamento per il nuovo ospedale di Alessandria, sul cui iter di realizzazione si è discusso oggi in un incontro tra l'assessore regionale Luigi Genesio Icardi e la rappresentanza dei sindaci del territorio dell'Azienda sanitaria di Alessandria, nella sede dell'Asl.

Il finanziamento è coperto integralmente dai fondi Inail, ma nelle scorse settimane è arrivata una proposta di partenariato pubblico-privato su cui, a norma di legge, è ora in corso la valutazione che la Regione ha affidato all'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La proposta è di un raggruppamento temporaneo di imprese, con capofila Cmb (Consorzio Cooperativa Muratori Braccianti, attualmente impegnato nella costruzione dell'ospedale di Pisa), Arcoservizi e Renovit.

"Entrambe le soluzioni sono finanziate e - assicura Icardi - garantiscono il rispetto dei tempi. Entro marzo aspettiamo l'esito della valutazione. L'obiettivo è arrivare entro l'estate ad aver incardinato il percorso irreversibile di realizzazione del nuovo Hub di Alessandria. Su questo sarà siglato il protocollo d'intesa con il Comune, che comprenderà - ha aggiunto Icardi - anche un percorso per la programmazione degli interventi di rigenerazione e riutilizzo dell'attuale ospedale per una serie di servizi per la cronicità, ambulatori, day surgery e posti letto a bassa complessità".

Intanto, prosegue, da parte dell'azienda sanitaria, il lavoro di approfondimento tecnico per la realizzazione dello studio di pre-fattibilità in collaborazione con il Politecnico di Torino.

Il nuovo ospedale sorgerà nell'area Galimbert, su un'area di 115mila metri quadrati, per 628 posti letto. Per la costruzione 380 milioni la proposta del partneriato pubblico-privato.





