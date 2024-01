Metro 2 di Torino, confermata la partenza dei lavori nel 2025

Per il prolungamento verso ovest della linea 1 della metro di Torino "abbiamo completato le opere civili e le gallerie e siamo in fase di lavorazione degli armamenti della sede del treno. La messa in esercizio è prevista nel 2025, auspichiamo nel primo semestre. Per la linea 2, invece, è confermata la partenza dei lavori nel '25, ora stiamo iniziando a predisporre le procedure per le gare e spero che entro quest'anno venga scelto il sistema tecnologico del treno".

A tracciare i cronoprogrammi il presidente e ad di Infra.To e commissario per la metro 2, Bernardino Chiaia, in occasione del sopralluogo della Commissione comunale Servizi Pubblici Locali al cantiere della stazione Certosa, a Collegno.

Chiaia ha ricordato che, rispetto al programma inizialmente definito, il prolungamento verso ovest "sconta un ritardo di circa 1 anno dovuto al Covid e agli aumenti delle materie prime" e ha spiegato che una data più precisa della messa in esercizio nel '25 "si avrà dopo l'estate, quando sarà completata la migrazione del sistema di controllo e segnalamento, che anche il prossimo agosto comporterà lo stop della metro".

"Grazie a questo ammodernamento del sistema di segnalamento e controllo - ha evidenziato l'assessora ai Trasporti, Chiara Foglietta - si avranno benefici sulla sicurezza e le manutenzioni e riusciremo ad allungare un po' l'orario del servizio". Quanto all'impatto dell'infrastruttura sul territorio, una volta completato il prolungamento, il sindaco di Collegno Francesco Casciano ha sottolineato che è "strategico per tutta la città metropolitana e ha ricadute positive sulla trasformazione urbana di quest'area. La metro - ha concluso - è un motore di sviluppo di qualità".



