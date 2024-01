Incendio in un appartamento a Novara, evacuato un condominio

I vigili del fuoco del comando di Novara sono intervenuti oggi con due autopompe in corso Milano, per un incendio scoppiato in un appartamento al piano rialzato di uno stabile di quattro piani. Il fumo aveva invaso i vani scale rendendone impossibile l'utilizzo come via di fuga. Così sette persone sono state evacuate con l'autoscala dai piani alti.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ad alcuni condomini leggermente intossicati dal fumo.

Intervenuti anche la polizia Locale e le volanti della Questura.





