Giro d'Italia, i monumenti del Piemonte si tingeranno di rosa

I monumenti del Piemonte sono pronti a illuminarsi di rosa per la 'Grande Partenza' del Giro d'Italia. E' stato deciso nella riunione organizzativa tenuta oggi nel grattacielo della Regione alla presenza dei sindaci di Venaria, Torino, San Francesco al Campo, Biella, Fossano, Novara, e Acqui Terme, degli amministratori regionali e degli organizzatori di Rcs.

Nei prossimi giorni le amministrazioni locali dei Comuni toccati dal Giro decideranno quali monumenti illuminare. La data per l'illuminazione è il 25 gennaio, a 100 giorni dalla partenza dell'evento sportivo, che il 4 maggio vivrà la tappa Venaria Reale-Torino, il 5 la San Francesco al Campo-Santuario di Oropa, il 6 la Novara-Fossano, il 7 la partenza da Acqui Terme, per poi dirigersi verso la Liguria.

"Siamo nuovamente pronti - affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca -a organizzare un'altra 'Grande Partenza' e la cosa ci riempie di orgoglio. Non è scontato per un territorio avere il privilegio di ospitare eventi ciclistici di questo prestigio e il Piemonte in questi anni si sta dimostrando una vera capitale dell'agonismo su due ruote".

"Crediamo nei grandi eventi - rimarcano - come occasione di sviluppo e come volano per l'economia del turismo, ma pensiamo anche che siano un'occasione per avvicinare tutti i cittadini a uno stile di vita sano, diffuso e condiviso".

Quest'anno anche il Tour de France, la principale corsa ciclistica a tappe del mondo, attraverserà il Piemonte, all'inizio di luglio.



