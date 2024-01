Don Pasquale al Regio, il 24 gennaio l'Anteprima Giovani

Prosegue la Stagione 2023-2024 del Teatro Regio e torna l'appuntamento con le Anteprime Giovani dedicate al pubblico under 30. Il nuovo anno inizia con Don Pasquale, divertente divertente commedia degli equivoci di Gaetano Donizetti: a un ritmo travolgente si susseguono momenti di farsa e di tenerezza sentimentale. Un anziano benestante decide, per diseredare il nipote, di sposare una bella vedova senza soldi. Ma una colossale burla porterà il protagonista, deriso e schiaffeggiato, ad accettare la morale: "è scemo di cervello chi s'ammoglia in vecchia età".

L'Anteprima Giovani andrà in scena mercoledì 24 gennaio alle 20 ed è riservata al pubblico under 30. I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e alla biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il Regio aprirà le porte dalle 19.15: in attesa dello spettacolo saranno aperti i bar dei Foyer e alle 20 avrà inizio l'opera. Nel Foyer del Toro, è prevista l'esibizione del giovane pianista, compositore e influencer torinese Gabriele Rossi. Ventidue anni, 1 milione di followers su TikTok e 150 mila su Instagram, studi di composizione e pianoforte al Conservatorio e una laurea in ingegneria Il maestro Alessandro De Marchi dirigerà l'Orchestra, il Coro e un cast superlativo di interpreti attraverso una partitura spumeggiante. Le scene e i costumi di Eugenio Guglielminetti, per la regia magistrale di Ugo Gregoretti, collocano la vicenda nello scorcio di una Roma ottocentesca, piena di vita e di poesia.



